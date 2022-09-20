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ТЭК 20.09.2022 16:32

Вызванный молнией пожар на НПЗ в Венесуэле не повлияет на отгрузки топлива - министр

Удар молнии вызвал в понедельник пожар на нефтеперерабатывающем заводе венесуэльской государственной PDVSA в Пуэрто-ла-Крус, сообщила госкомпания со ссылкой на министра нефти Тарека Эль-Айссами.

Отмечается, что молния попала в лагуну окисления и очистки воды НПЗ, при этом ни резервуары с нефтью, ни объекты перерабатывающего комплекса не задеты огнем.

"Министр нефти заверил, что это событие не влияет на работу НПЗ и производство бензина, поэтому граждане могут рассчитывать на нормальные поставки топлива", - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы местные спасатели и службы пожарной охраны PDVSA Gas и других объектов. О жертвах или пострадавших не сообщается.

Двумя днями ранее пожар случился на другом объекте PDVSA в г. Пуэрто-ла-Крус - на морском терминале. Как сообщала госкомпания, огонь охватил пирс N1 из-за разрыва наливного рукава бензина во время погрузки танкера. Оперативные службы и пожарные PDVSA потушили пожар за несколько минут, что позволило избежать жертв и обеспечить непрерывность операций.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, НПЗ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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