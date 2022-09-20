Европейские фондовые индексы в основном снижаются в преддверии заседания ФРС

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном снижаются в ходе торгов во вторник в преддверии публикации итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США.
Большинство участников рынка ожидает, что Федрезерв не станет ускорять темпы ужесточения монетарной политики и повысит ставку на 75 б.п. третий раз подряд - после того как данные по инфляции в США за август показали, что темпы подъема потребительских цен начали замедляться, хоть и медленнее, чем ожидали аналитики. Американский ЦБ объявит о своем решении 21 сентября.
Между тем цены производителей в Германии в августе повысились на 45,8% в годовом выражении, максимальными темпами за всю историю подсчетов, согласно данным статистического агентства страны Destatis. В июле показатель увеличился на 37,2%.
В помесячном выражении цены производителей в августе поднялись на 7,9%, что также является рекордным максимумом.
Рост цен произошел главным образом из-за удорожания энергоносителей. В прошлом месяце цены на них подскочили почти в 2,5 раза (на 139%) в годовом выражении.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 11:40 МСК опустился на 0,27%, до 406,76 пункта.
Германский индекс DAX падает на 0,36%, французский CAC 40 - на 0,46%, итальянский FTSE MIB - на 0,43%, испанский IBEX 35 - на 0,34%.
Межу тем британский FTSE 100 в ходе первых торгов этой недели растет на 0,1%. В понедельник биржи в Великобритании были закрыты в связи с похоронами Елизаветы II.
Котировки акций германской Henkel AG растут на 0,1% после того, как компания улучшила прогноз продаж на текущий год благодаря хорошим результатам бизнес-подразделения Adhesive Technologies (клеи и технологии).
Бумаги британской сети магазинов товаров для дома Kingfisher PLC снижаются на 5,3%. Компания сообщила о значительном снижении доналоговой прибыли в первом полугодии 2023 фингода на фоне падения выручки из-за инфляционного давления.
Цена акций британской финтехкомпании Boku Inc. подскочила почти на 11% на новости о подписании многолетнего коммерческого соглашения с Amazon.com Inc.
Рыночная капитализация германского туристического оператора TUI AG падает на 2,1%. Компания сообщила о высоких издержках из-за отмены рейсов, но несмотря на это она по-прежнему рассчитывает получить положительный показатель EBIT в финансовом году, который завершится 30 сентября.
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