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Финансы 20.09.2022 13:15

Шведский ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п. - до 1,75%

Центробанк Швеции (Riksbank) во вторник повысил ключевую процентную ставку сразу на 1 процентный пункт - до 1,75% годовых с 0,75%.

Аналитики в среднем ожидали подъема на 0,75 п.п., свидетельствуют результаты опросов The Wall Street Journal и Trading Economics.

Riksbank прогнозирует, что к концу этого года ставка увеличится примерно до 2,25% годовых. В следующем году она будет составлять около 2,5% годовых (ранее ожидалось 1,9%). На этом уровне она будет оставаться в течение 2024 года, а затем опустится до примерно 2,4% в третьем квартале 2025 года.

"Инфляция стала выше, чем Riksbank предполагал в июньском прогнозе, и ожидается, что она продолжит усиливаться на протяжении этого года", - говорится в сообщении ЦБ.

В нем отмечается необходимость дальнейшего повышения процентных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики для снижения рисков высокой инфляции в долгосрочной перспективе.

Шведский Центробанк продолжит покупки облигаций в соответствии с планами, объявленными в июне, однако планирует завершить их в конце этого года.

Riksbank также повысил прогноз инфляции в Швеции на текущий год до 8,6% с 7,6%, ожидавшихся в июне, на 2023 год - до 8,5% с 7,1%. Предполагается, что темпы роста потребительских цен вернутся к целевому уровню ЦБ в 2% в 2025 году.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ЦЕНТРОБАНК, СТАВКА

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