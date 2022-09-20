Шведский ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п. - до 1,75%

Центробанк Швеции (Riksbank) во вторник повысил ключевую процентную ставку сразу на 1 процентный пункт - до 1,75% годовых с 0,75%.
Аналитики в среднем ожидали подъема на 0,75 п.п., свидетельствуют результаты опросов The Wall Street Journal и Trading Economics.
Riksbank прогнозирует, что к концу этого года ставка увеличится примерно до 2,25% годовых. В следующем году она будет составлять около 2,5% годовых (ранее ожидалось 1,9%). На этом уровне она будет оставаться в течение 2024 года, а затем опустится до примерно 2,4% в третьем квартале 2025 года.
"Инфляция стала выше, чем Riksbank предполагал в июньском прогнозе, и ожидается, что она продолжит усиливаться на протяжении этого года", - говорится в сообщении ЦБ.
В нем отмечается необходимость дальнейшего повышения процентных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики для снижения рисков высокой инфляции в долгосрочной перспективе.
Шведский Центробанк продолжит покупки облигаций в соответствии с планами, объявленными в июне, однако планирует завершить их в конце этого года.
Riksbank также повысил прогноз инфляции в Швеции на текущий год до 8,6% с 7,6%, ожидавшихся в июне, на 2023 год - до 8,5% с 7,1%. Предполагается, что темпы роста потребительских цен вернутся к целевому уровню ЦБ в 2% в 2025 году.
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