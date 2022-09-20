Баку передал Еревану тела еще 95 армянских военнослужащих

Баку во вторник передал Еревану тела еще 95 армянских военнослужащих, погибших в ходе боестолкновений на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября, сообщила Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

«Сообщаем, что тела еще 95 армянских военнослужащих, обнаруженные на территориях, перешедших под наш контроль после военных действий, были осмотрены совместно с соответствующими сотрудниками военной прокуратуры Азербайджанской Республики, и на них не обнаружено следов насилия. 20 сентября эти тела при посредничестве Международного комитета креста были переданы противоположной стороне», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что гуманитарный процесс по выдаче тел противоположной стороне продолжится.

Как сообщалось ранее, 17 сентября армянской стороне были переданы 32 тела армянских военнослужащих.

Таким образом, Азербайджан передал Армении 127 тел погибших армянских военных.

На азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября имели место широкомасштабные провокации ВС Армении, которые вели интенсивный обстрел позиций ВС Азербайджана. Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении прекратились вечером 14 сентября. С азербайджанской стороны в боях погибли 80 военных. Ереван свои потери оценивает 207 погибших и пропавших без вести.

Б.Рустамбеков