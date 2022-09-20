Центр имени Гамалеи Минздрава РФ начинает клинические исследования обновлённой вакцины против коронавируса, эффективной против штаммов "дельта" и "омикрон", разработка вакцины против более заразного штамма ВА.5 может быть завершена в ближайшие 2 месяца, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора центра Денис Логунов.
"Вакцина (против) "Дельта" и ВА.1 уже есть, она сейчас выходит в клинические исследования. А ВА.5 в ближайшее время - месяц-два с половиной - может появиться. Все это будет зависеть от некоторых объективных факторов", - сказал Логунов, отвечая на вопрос агентства про разработку модифицированных под новые штаммы вариантов вакцины против COVID-19.
Он отметил, что центр проводит разработку модифицированной под новые штаммы COVID-19 вакцины и считает необходимым создавать вакцины под изменяющиеся штаммы вируса.
В конце августа Центр им. Гамалеи Минздрава РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о разработке адаптированной версии вакцины "Спутник V" против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон". Новая версия "Спутника V" против штаммов "дельта" и "омикрон" является наиболее перспективным вариантом адаптированной к новым штаммам вакцины, в том числе, по сравнению с аналогичными препаратами, скомбинированными против уханьского штамма и "омикрона".
"Адаптированная вакцина "Спутник V" против штаммов "дельта" и "омикрон" обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки в легких у животных, зараженных вариантом "омикрон" BA.5", - сообщили тогда в РФПИ.
Баку выдвинул Парижу пять требований после нападения армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции
Алиев выделил 1 млн манатов на проектирование и строительства села Шюкюрбейли в Джабраильском районе
Алиев выделил 800 тыс. манатов на работы по проектированию и строительству сел Забух и Сус в Лачинском районе
Нефть дешевеет в ожидании решения ФРС
Казахстан и ОАЭ подписали соглашения о проектах в экономике на $900 млн
Саудовская Аравия в июле увеличила добычу нефти на 1,6%, экспорт на 2,6% - JODI
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
Канцлер Австрии в данный момент не увидел необходимости в новых санкциях к РФ
США не исключают возможность поставок Украине танков, в том числе современных
США нужно усилить поддержку ряда стран Тихого океана для эффективного противостояния Китаю - доклад
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Оплачивайте в Google Pay картами Yelo Visa и получайте скидки
Kapital Bank открыл свой 110-ый по счету филиал
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично