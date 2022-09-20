Центр имени Гамалеи Минздрава РФ начинает клинические исследования обновлённой вакцины против коронавируса, эффективной против штаммов "дельта" и "омикрон", разработка вакцины против более заразного штамма ВА.5 может быть завершена в ближайшие 2 месяца, сообщил "Интерфаксу" заместитель директора центра Денис Логунов.

"Вакцина (против) "Дельта" и ВА.1 уже есть, она сейчас выходит в клинические исследования. А ВА.5 в ближайшее время - месяц-два с половиной - может появиться. Все это будет зависеть от некоторых объективных факторов", - сказал Логунов, отвечая на вопрос агентства про разработку модифицированных под новые штаммы вариантов вакцины против COVID-19.

Он отметил, что центр проводит разработку модифицированной под новые штаммы COVID-19 вакцины и считает необходимым создавать вакцины под изменяющиеся штаммы вируса.

В конце августа Центр им. Гамалеи Минздрава РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о разработке адаптированной версии вакцины "Спутник V" против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон". Новая версия "Спутника V" против штаммов "дельта" и "омикрон" является наиболее перспективным вариантом адаптированной к новым штаммам вакцины, в том числе, по сравнению с аналогичными препаратами, скомбинированными против уханьского штамма и "омикрона".

"Адаптированная вакцина "Спутник V" против штаммов "дельта" и "омикрон" обеспечивает достоверное снижение вирусной нагрузки в легких у животных, зараженных вариантом "омикрон" BA.5", - сообщили тогда в РФПИ.