Многополярность в мире неизбежна, несмотря на попытки этому помешать - Путин

Однополярный мир, несмотря на сопротивление отдельных государств, уходит в прошлое, и ситуация на Украине здесь ни при чем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Объективное развитие в сторону многополярности наталкивается, к сожалению, на сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах, контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.
"Надо сказать, что у этого гегемона неплохо это получалось на протяжении довольно длительного времени. Но продолжаться вечно так не может, это невозможно. Даже говорю об этом вне контекста событий, которые происходят на Украине", - продолжил глава государства.
По словам Путина, "для того, чтобы упрочить свое положение, вводятся нелегитимные санкции, осуществляется давление по всем векторам, в том числе, конечно, на Россию".
При этом он подчеркнул, что эти действия приводят к негативным последствиям, как для самих инициаторов санкций, так и для третьих стран, в первую очередь, развивающихся и беднейших.
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