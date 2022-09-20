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Регион 20.09.2022 16:45

Совет ЕС утвердил кредит Украине на 5 млрд евро

Совет ЕС во вторник официально одобрил решение о выделении Украине макрофинансового кредита в 5 млрд евро.

"Совет сегодня в срочном порядке утвердил решение предоставить 5 млрд евро дополнительной макрофинансовой помощи Украине", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Подчеркивается, что эту помощь предоставят Киеву "в форме долгосрочных кредитов на льготной основе".

Решение вступит в силу после его публикации в Официальном журнале ЕС.

В документе отмечается, что этот кредит "представляет собой второй этап реализации запланированной макрофинансовой помощи блока Украине на сумму до 9 млрд евро, объявленной Европейской комиссией 18 мая 2022 года и одобренной Европейским советом 23-24 июня 2022 года". Ранее в ЕС сообщили, что 1 млрд евро из общей суммы в 9 млрд евро уже освоен.

Министр финансов председательствующей сейчас в ЕС Чехии Збынек Станюра в свою очередь заявил, что на следующей встрече ЕС на уровне глав Минфина он будет добиваться достижения соглашения по выделению Украине помощи в размере 3 млрд евро.

"Мы должны также договориться о разделении этой суммы на кредиты и гранты", - приводят в пресс-релизе слова Станюры.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ФИНАНСЫ, КРЕДИТ


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