ANAMA отбирает страховщика для страхования сотрудников по ДМС и от несчастных случаев

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) отбирает страховщика для медицинского страхования (ДМС) и страхования от несчастных случаев своих сотрудников. Отбор проводится методом опроса предложений. Предложения для участия в опросе предложений принимаются до 18:00 4 октября. Телефон: (+99455) 455-31-30. Х.Насирзаде

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