США нужно усилить поддержку ряда стран Тихого океана для эффективного противостояния Китаю - доклад

Вашингтону необходимо укрепить поддержку северной группы государств Тихого океана с целью помешать КНР продолжать усиление своих позиций в регионе, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на доклад Института мира США, финансируемого американским Конгрессом.

"Если Пекин добьется успеха в привлечении одного из этих государств в свою сферу влияния, то это поставит под удар военный потенциал США в стратегически важном районе и откроет дверь для более широкого пересмотра региональной ситуации - с последствиями далеко не только для тихоокеанского региона", - цитируют СМИ выдержки из доклада.

В частности, речь идет о Федеративных Штатах Микронезии, Республике Маршалловы Острова и Республике Палау, которые заключили в 1986 году с США в Договор о свободной ассоциации: согласно договору, США гарантируют финансовую поддержку этим странам на протяжении 15 лет, а в ответ эти страны передают решение вопросов обороны правительству США. Все три страны впоследствии продлевали срок действия договора, и теперь он истекает для разных его участников в 2023 и 2024 годах; стороны ведут переговоры о его продлении.

Между тем, доклад Института мира предупреждает, что эти три государства могут обратиться к Китаю за финансовой помощью в случае провала переговоров.

"Обширные территориальные воды этих государств, занимающие значительную часть северной акватории Тихого океана, это важный стратегический буфер между оборонительными позициями США на острове Гуам и на Гавайских островах и прибрежными водами Восточной Азии", - отмечается в докладе.

Согласно информации из него, на Маршалловых островах располагается американский ракетный полигон, крайне важный для противоракетной обороны и космической программы США. Недавно Федеративные Штаты Микронезии согласились на создание новых американских военных объектов на своей территории, а власти Палау запросили строительство новых баз, взлетно-посадочных полос и портов.

Одновременно с тем Китай, который считает тихоокеанские острова зоной своей стратегических интересов, подрывает военный потенциал США в регионе, усиливает разведывательную деятельность, сокращает количество дипломатических партнеров Тайваня и продвигает свою модель политического и экономического развития. Авторы доклада в свою очередь призывают Белый дом предоставить местным государствам альтернативу китайской экономической помощи, нарастить слежение за растущей активностью Китая, которая, в частности, проявляется в появлении в регионе без разрешения китайских судов с "военными возможностями".

В составлении доклада участвовали бывшие высокопоставленные сотрудники военной сферы США, включая экс-главу Индо-Тихоокеанского командования Филипа Дэвидсона.

На прошлой неделе командующий Тихоокеанским флотом ВМС США адмирал Сэм Папаро заявил, что Вашингтон два десятилетия не занимался должным образом политикой в южной части Тихого океана, однако сейчас ситуация изменилась.

В марте КНР и Соломоновы острова подписали соглашение в сфере безопасности. Наблюдатели обратили внимание, что одним из пунктов соглашения является допуск китайских кораблей "в соответствии со своими потребностями и с согласия Соломоновых островов" в порты страны. В Австралии это восприняли как пролог для размещения китайской базы вблизи австралийской территории.

Власти США обещали дать соответствующий ответ на расширение присутствия КНР в тихоокеанском регионе.