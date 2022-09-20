Армения должна соблюдать свои обязательства в рамках мирного процесса с Азербайджаном - аналитики

Причиной недавних боестолкновений на азербайджано-армянской границе стало отсутствие мирного договора между сторонами и прогресса в переговорах, считают председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев и эксперт этого центра Васиф Гусейнов.

Свою точку зрения на приграничные боестолкновения 12-14 сентября они изложили в совместной статье «Армяно-азербайджанский мирный процесс мертв?», опубликованной в онлайн-версии американского журнала The National Interest.

«Необходимо четко указать, что причиной последних столкновений стало отсутствие мирного договора и какого-либо значимого прогресса на других переговорных треках», - считают Шафиев и Гусейнов, оценивая недавнее обострение ситуации на границе Азербайджана и Армении.

На азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября имели место широкомасштабные провокации ВС Армении, которые вели интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии. Боестолкновения на границе прекратились вечером 14 сентября.

Шафиев и Гусейнов указывают, что боестолкновения произошли после сложных переговоров президента Азербайджана Ильхам Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе 31 августа.

На саммите 31 августа было принято решение «активизировать предметную работу по продвижению мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном».

Аналитики подчеркнули, что если первые три встречи в брюссельском формате (декабрь 2021г, апрель и май 2022 года – ИФ) дали надежду на возможное подписание мирного договора, то после последней встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с рядом заявлений, которые по мнению Шафиева и Гусейнова «подорвали усилия по нормализации отношений и значительно обострили напряженность на армяно-азербайджанской границе».

«Пашинян вновь поднял вопрос о «статусе Нагорного Карабаха» и фактически отверг территориальную целостность Азербайджана. Пашинян также изменил свою позицию в отношении строительства железной дороги между Нахчываном и остальной частью Азербайджана по Зангезурскому коридору», - подчеркивается в статье.

«Видимо, правительство Армении сейчас отступило от этого соглашения», - полагают аналитики.

Авторы отмечают, что два года, прошедшие после Второй карабахской войны, продемонстрировали, что кровопролитие не прекратится, если ситуация не изменится. «Обе стороны должны, как можно скорее, достичь договоренностей по ряду насущных вопросов. Необходимо решить самый нерешенный вопрос: Армения должна либо признать Карабах частью Азербайджана, либо продолжать заниматься конфликтной повесткой. Предыдущие попытки отложить решение карабахского вопроса для работы над другими проблемами не увенчались успехом. Гордиев узел следует разрубить сейчас, чтобы в будущем был прочный мир», - считают Шафиев и Гусейнов.

Кроме того, по их мнению, «делимитация и взаимное признание государственных границ откроет новую главу в двусторонних отношениях», поэтому Еревану и Баку необходимо продолжать работу комиссии по делимитации и демаркации границ.

Другим важным вопросом мирной повестки являются необходимость разоружения незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана, восстановления региональных транспортных и коммуникационных связей и решение гуманитарных вопросов. «Армения должна соблюдать договоренности, достигнутые сторонами на саммитах при посредничестве Европейского союза и отраженные в трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России», - уверены Шафиев и Гусейнов.

«Пашинян не должен использовать тактику своих предшественников, которые до тридцати лет имитировали переговоры и блокировали мирное урегулирование конфликта. Эта тактика в конечном итоге привела к войне в 2020 году», - считают авторы.

По их мнению, крупные державы, ранее занимавшиеся урегулированием конфликта между Арменией и Азербайджаном, а именно Россия, Франция и США, имеют противоположные интересы в регионе. Помимо этого, на политику Соединенных Штатов иногда оказывают влияние и армянские лоббистские группы.

Р.Керимов