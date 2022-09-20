США не исключают возможность поставок Украине танков, в том числе современных

Вашингтон не отказывается от изучения варианта поставок Украине танков, не только спроектированных СССР, но и современных, сообщает во вторник The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя оборонной сферы США.

"Танки наряду с другими вариантами, без сомнения, стоят на повестке дня", - сказал он.

Он уточнил, что военная помощь США Украине касается и перевода украинских военнослужащих с оружия советской эпохи на вооружения, которые используют страны НАТО и армии других западных государств. По его словам, бронетехника важна для украинской армии, а в будущем ее командование "может захотеть, или ему потребуется переход на модели, совместимые со стандартами НАТО".

"Доступные танки, которые можно поставить немедленно, при минимальном обучении экипажей, это танки советских моделей. Но конечно, мы не против и других вариантов при условии проведения соответствующего обучения, ремонта и поддержания квалификации", - отметил он.