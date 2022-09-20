Алиев выделил 1 млн манатов на проектирование и строительства села Шюкюрбейли в Джабраильском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству села Шюкюрбейли в Джабраильском районе.

Согласно распоряжению, Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев на эти цели выделено 1 млн манатов.

Средства будут выделены из госбюджета на 2022 год в рамках расходов на финансирование проектов по реконструкции и восстановления территорий, освобожденных от армянской оккупации.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков