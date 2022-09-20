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20.09.2022 15:06

ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по завершению капитального ремонта автодороги дороги Дашкесан-Хошбулаг-Астаф в Дашкесанском районе страны.

Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, на завершение капремонта автодороги Дашкесан-Хошбулаг-Астаф, соединяющей 9 населенных пунктов с населением в 7 тыс. человек, из госбюджета на 2022 год Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) выделяется 9,5 млн манатов.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АВТОДОРОГА, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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