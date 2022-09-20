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Макроэкономика 20.09.2022 20:43

Доля Китая в мировой экономике в 2021г составила 18,5%

Доля Китая в мировой экономике в 2021 году составляла 18,5% при пересчете на среднегодовые курсы обмена валют по сравнению с 11,3% в 2012 году, сообщается в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Вклад Китая в глобальный экономический рост в 2013-2021 гг превышал 30%, что делало страну крупнейшим двигателем подъема мировой экономики.

Среднегодовой прирост ВВП КНР в тот период составлял 6,6%. Это превышало темпы подъема мировой экономики (2,6%) и стран с развивающимися экономиками (3,7%), приводит данные ГСУ агентство "Синьхуа".

В прошлом году ВВП в расчете на душу населения достиг 80,976 тыс. юаней ($11,684 тыс.), с учетом инфляции рост показателя по сравнению с 2012 годом составил 69,7%.

Общий объем китайской торговли товарами и услугами в 2021 году достиг $6,9 трлн, по этому показателю страна продолжает занимать первое место в мире, отмечается в сообщении.

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Тэги: МИР, КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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