Казахстан и ОАЭ подписали соглашения о проектах в экономике на $900 млн

Казахстан и ОАЭ заключили двусторонние соглашения в различных секторах экономики на общую сумму $900 млн, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.
Документы были подписаны в ходе официального визита в ОАЭ премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, где он провел переговоры с представителями деловых кругов этой страны.
В частности, заключен контракт на поставку мясной продукции в ОАЭ между ТОО "KazakhAgroExport" и Health Plus General Trading LLC, контракт на поставку баранины в ОАЭ между ТОО "Оптоград" и Laser Meat Trading Est и меморандум о взаимопонимании между РГП "КазСтандарт" и GulfTIC о сотрудничестве в сфере сертификации казахстанской продукции для экспорта в страны Персидского залива.
Подписан также контракт о комплексном решении SmartCity&Adtech между ТОО "Citix" и The Gulf Foundation на реализацию проекта по созданию инновационных и IT-решений в ОАЭ и ряд других соглашений.
Кроме того, глава казахстанского правительства встретился с главным исполнительным директором инвестиционно-девелоперской группы Mubadala Мусаббихом аль-Кааби.
По словам аль-Кааби, приведенным в сообщении, Mubadala, активы которой оцениваются в $285 млрд, активно ищет возможности для запуска инвестпроектов в Казахстане. В частности, интерес вызывает сотрудничество в сферах "зеленой" энергетики, финансов, металлургии, нефти и газа.
Смаилов провел переговоры с управляющим и главным исполнительным директором компании ADQ Мухаммедом аль-Сувейди. ADQ - одна из крупнейших холдинговых компаний региона, инвестировавшая в более чем 90 компаний. Глава правительства отметил, что в настоящее время казахстанским холдингом "Байтерек" сформирован перечень потенциальных проектов в сфере АПК на $100 млн (в том числе по развитию сахарной промышленности) и предложил руководству ADQ рассмотреть возможность участия в их реализации.
Помимо этого, глава правительства провел встречу с председателем компании Ayana Holding Абдуллой бен Лахеджом, на которой обсуждены вопросы реализации проектов в сфере строительства.
Премьер-министр также обозначил перспективы запуска совместных проектов двух стран в сельском хозяйстве, энергетике и банковском секторе.
"Правительство Казахстана продолжает улучшать инвестиционный климат. Несмотря на кризисные явления в мире, приток прямых иностранных инвестиций в нашу страну по итогам I квартала этого года вырос на 54% и составил $6,8 млрд", - сказал Смаилов. Его слова приводит пресс-служба правительства.
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