Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

19.09 $/bbl +/- WTI 85.73 +0.62 Brent 92.00 +0.65

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 20.09.2022 23:31

Суверенный фонд Норвегии попросит компании достигнуть цели нулевых выбросов СО2 к середине века

Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, намерен попросить компании, чьи бумаги ему принадлежат, достигнуть цели нулевых вредных выбросов к середине этого столетия.

Об этом во вторник сообщило подразделение норвежского центробанка Norges Bank Investment Management, которое отвечает за управление фондом. Оно также опубликовало ряд мер, которые фонд намеревается предпринять в 2022-2025 году для достижения цели.

"Наша прибыль в долгосрочной перспективе будет зависеть от того, как компании в нашем портфеле справятся с переходом к обществу с нулевыми выбросами", - заявил глава Norges Bank Investment Management Николай Танген.

Управляющие фондом провели анализ, показавший, что отложенный переход к нулевым выбросам представляет наибольшие финансовые риски, отмечается в сообщении. Для снижения этих рисков планируется интегрировать показатели, связанные с влиянием компаний на климат, в инвестиционный анализ. Управляющие фонда при оценке инвестиций будут также учитывать климатическую информацию, специфическую для каждого сектора и компании.

Кроме того, фонд будет просить компании взять на себя обязательство достижения нулевого уровня вредных выбросов к 2050 году и установить цели по сокращению прямых (на производстве) и косвенных (в цепочках добавленной стоимости) выбросов в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. При этом данные цели должны соответствовать тому, что, по мнению ученых, необходимо для ограничения глобального потепления.

Фонд также будет требовать от компаний разрабатывать планы по отказу от ископаемых видов топлива, определять меры и сроки достижения климатических целей и ежегодно отчитываться о прогрессе в этом вопросе. Фонд добавил, что может отказаться от компаний, чьи планы перехода значительно отстают от планов коллег.

В рамках этих инициатив Norges Bank Investment Management создаст консультативный совет по климату (Climate Advisory Board).

Под управлением госфонда Норвегии находятся активы общей стоимостью порядка $1,2 трлн. Ему принадлежит около 1,3% акций всех публичных компаний мира.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НОРВЕГИЯ, ГОСФОНД, ЭКОЛОГИЯ


Похожие новости


Норвегия возьмет $50 млрд из Нефтяного фонда для поддержки экономики в 2021 г Пенсионный фонд Норвегии I квартале получил убыток впервые за 2 года Госфонд Норвегии заработал более $130 млрд в 2017г на ралли мировых акций Госфонд Норвегии показал доходность в 6,9% в 2016г благодаря ралли фондовых рынков

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az