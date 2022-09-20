Суверенный фонд Норвегии попросит компании достигнуть цели нулевых выбросов СО2 к середине века

Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, намерен попросить компании, чьи бумаги ему принадлежат, достигнуть цели нулевых вредных выбросов к середине этого столетия.
Об этом во вторник сообщило подразделение норвежского центробанка Norges Bank Investment Management, которое отвечает за управление фондом. Оно также опубликовало ряд мер, которые фонд намеревается предпринять в 2022-2025 году для достижения цели.
"Наша прибыль в долгосрочной перспективе будет зависеть от того, как компании в нашем портфеле справятся с переходом к обществу с нулевыми выбросами", - заявил глава Norges Bank Investment Management Николай Танген.
Управляющие фондом провели анализ, показавший, что отложенный переход к нулевым выбросам представляет наибольшие финансовые риски, отмечается в сообщении. Для снижения этих рисков планируется интегрировать показатели, связанные с влиянием компаний на климат, в инвестиционный анализ. Управляющие фонда при оценке инвестиций будут также учитывать климатическую информацию, специфическую для каждого сектора и компании.
Кроме того, фонд будет просить компании взять на себя обязательство достижения нулевого уровня вредных выбросов к 2050 году и установить цели по сокращению прямых (на производстве) и косвенных (в цепочках добавленной стоимости) выбросов в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. При этом данные цели должны соответствовать тому, что, по мнению ученых, необходимо для ограничения глобального потепления.
Фонд также будет требовать от компаний разрабатывать планы по отказу от ископаемых видов топлива, определять меры и сроки достижения климатических целей и ежегодно отчитываться о прогрессе в этом вопросе. Фонд добавил, что может отказаться от компаний, чьи планы перехода значительно отстают от планов коллег.
В рамках этих инициатив Norges Bank Investment Management создаст консультативный совет по климату (Climate Advisory Board).
Под управлением госфонда Норвегии находятся активы общей стоимостью порядка $1,2 трлн. Ему принадлежит около 1,3% акций всех публичных компаний мира.
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