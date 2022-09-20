Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

19.09 $/bbl +/- WTI 85.73 +0.62 Brent 92.00 +0.65

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 20.09.2022 16:01

Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно, Brent - у $92 за баррель

Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно в ходе малоактивных торгов во вторник днем.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:37 составляет $92,02 за баррель, что на $0,02 (0,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,17 (0,20%), до $85,19 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Нефть дешевеет в ожидании решения ФРС Цены на нефть стабильны, Brent - $92,08 за баррель Нефть слабо дешевеет Brent ниже $90 за баррель Цены на нефть растут на информации об отмене локдауна в Чэнду, Brent - $91,9 за баррель Цены на нефть растут, но завершают неделю в минусе, Brent - $92,06 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az