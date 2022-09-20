Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно, Brent - у $92 за баррель

Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно в ходе малоактивных торгов во вторник днем.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:37 составляет $92,02 за баррель, что на $0,02 (0,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,17 (0,20%), до $85,19 за баррель.