Германия к зиме нарастила запасы газа в хранилищах более чем на 90%

Газовые хранилища в ФРГ в данный момент заполнены уже более чем на 90%, однако германским потребителям необходимо продолжать экономить, заявил глава федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

"Заполнение хранилищ газа на 90,7% стало еще одним преодоленным рубежом", - написал Млююер в твиттере.

"Хранящийся газ повышает надежность энергоснабжения, помогает урегулировать трудности со снабжением газом, позволяет вновь направить его на рынок. Тем не менее, мы обязаны продолжать соблюдать меры экономии", - заявил Мюллер.

В настоящий момент газопровод "Северный поток" полностью остановлен.