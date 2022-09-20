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ТЭК 20.09.2022 21:04

Германия к зиме нарастила запасы газа в хранилищах более чем на 90%

Газовые хранилища в ФРГ в данный момент заполнены уже более чем на 90%, однако германским потребителям необходимо продолжать экономить, заявил глава федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

"Заполнение хранилищ газа на 90,7% стало еще одним преодоленным рубежом", - написал Млююер в твиттере.

"Хранящийся газ повышает надежность энергоснабжения, помогает урегулировать трудности со снабжением газом, позволяет вновь направить его на рынок. Тем не менее, мы обязаны продолжать соблюдать меры экономии", - заявил Мюллер.

В настоящий момент газопровод "Северный поток" полностью остановлен.

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Тэги: ФРГ, ГАЗ, ХРАНИЛИЩА, СИТУАЦИЯ


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