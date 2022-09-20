В Азербайджане планируют освободить от таможенных пошлин импорт ряда оборудования и средств, связанных с образованием

В Милли меджлис (парламент) Азербайджана представлен законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты таможенных пошлин импорт оборудования и средств, связанных с образовательной деятельностью.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе парламента, инициатива внесения соответствующих поправок в законе «О таможенном тарифе» принадлежит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Согласно проекту, предлагается освободить импорт оборудования, приборов, устройств и других средств, ввозимых в связи с образовательной деятельностью от таможенных пошлин.

Данные изменения направлены на укрепление материально-технической базы предприятий образования.

Предлагаемые изменения вступят в силу с 1 января 2023 года и будут действовать два года, т.е. до конца 2024 года.

Перечень освобождаемых от импортных таможенных пошлин оборудования, приборов, устройств и других средств будет утвержден соответствующим государственным органом.

Р.Керимов