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Дальнее зарубежье 20.09.2022 16:30

Пекин может задействовать положения закона о территориальной целостности в связи с ситуацией вокруг Тайваня - глава МИД КНР

Китайские власти могут прибегнуть к положениям "Закона о противодействии деятельности по расколу страны" с целью добиться воссоединения Тайваня с КНР, заявил глава МИД Китая Ван И в Нью-Йорке на встрече с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером.

"В Китае есть старая пословица: лучше потерять тысячу солдат, чем дюйм земли. С этим твердо согласен китайский народ. Если "Закон о противодействии деятельности по расколу страны" нарушат, Китай предпримет решительные действия в соответствии с законом для защиты территориальной целостности и суверенитета", - приводит слова министра South China Morning Post (SCMP).

Всекитайское собрание народных представителей приняло этот закон в 2005 году. SCMP поясняет, что закон дает юридические основания Пекину использовать силовые методы против сил, выступающих за независимость острова на Тайване, а также в случае возможных попыток администрации Тайваня отделить остров от КНР. Издание отмечает, что для официального лица КНР необычно апеллировать к этому закону, и заявления Ван И - это ужесточение риторики Пекина в отношении Тайваня.

Между тем, Ван И подчеркнул, что "независимость Тайваня" будет наименее мирным способом урегулировать проблему острова. Он также подверг критике состоявшийся визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров и рассматриваемый в Вашингтоне законопроект, который предусматривает выделение $6,5 млрд на военную помощь Тайваню.

Глава МИД КНР отверг распространенное мнение в Вашингтоне, что длительные близкие взаимоотношения США с Китаем стали в итоге ошибкой.

"Начало новой "холодной войны" между Китаем и США будет катастрофой не только для этих двух стран, но также для всего мира", - сказал министр.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

США на различных уровнях заявляют о том, что привержены проведению политики "одного Китая".

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не исключает применения военной силы для защиты Тайваня в случае китайской атаки на остров.

"Да, если он подвергнется атаке", - сказал президент в интервью телеканалу CBS в ответ на вопрос ведущего, применят ли США силу для защиты острова.

"Мы не поощряем стремление Тайваня к независимости", - также сказал Байден.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ЗАКОН, ПОЗИЦИЯ


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