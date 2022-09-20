В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19, скончались 7 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 259 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 819 тыс. 847, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 70 случаях.
За минувшие сутки от COVID-19 скончались 7 человек (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 893 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 808 тыс. 362 человека (+ 312 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 1 тыс. 592 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 856 тестов на коронавирус против 1 тыс. 788 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 221 тыс. 407 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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