У Борреля не будет новых предложений по СВПД

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель готов встретиться с главой МИД Ирана, но нового предложения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана не будет, заявил пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Петер Стано.
"Есть ощущение, что самые важные участники не способствуют по-настоящему тому, чтобы прийти к этому соглашению. Мы по-прежнему близки к соглашению. Но то, что нужно на этой стадии, - это, чтобы участники занялись сделанным предложением", - сказал во вторник на брифинге в Брюсселе представитель Борреля, ссылаясь на его высказывания в Нью-Йорке, в кулуарах Генассамблеи ООН.
По словам Стано, участникам переговоров о восстановлении СВПД надлежит определиться, согласны они или нет с предложением главы европейской дипломатии как координатора процесса. Но замечания иранской и американской сторон расходятся, и в Брюсселе видят, что их позиции не совпадают.
"Теперь координатору и его команде предстоит обобщить точки зрения и найти консенсус по сделанному предложению. И как сказал высокий представитель сегодня утром в Нью-Йрке, другого предложения не будет", - объяснил Стано, предложив ознакомиться с ответами Борреля журналистам.
Глава, дипломатии ЕС, в частности, заявил "на полях" ГА ООН: "В последние дни ничего не произошло, и я не ожидаю, что что-то произойдет в течение этой недели. (...) К сожалению, пока мы не получили окончательного результата. Мы были близки к этому. Мы все еще близки к этому. Посмотрим, что будет в ближайшие дни и недели".
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