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Дальнее зарубежье 20.09.2022 21:23

Глава Минюста Венгрии заявила, что стране нужно больше времени на реформы, просит ЕС проявить понимание

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга призвала во вторник партнеров по ЕС "проявить понимание", отметив, что стране нужно больше времени на необходимые реформы - таким образом она отреагировала на предложение Европейской комиссии (ЕК) приостановить выделение средств из фондов ЕС для Венгрии ввиду обеспокоенности ситуацией с обеспечением демократических прав в этой стране и возможностью нецелевого использования средств, сообщает Associated Press.

"Нам требуется время, потому что даже если принять необходимые законы и внести необходимые поправки, необходимо ещё и учредить новые институты, а для этого нужно нанять новый персонал", - цитирует агентство слова Варги.

Министр напомнила, что Венгрия предложила 17 различных мер для приведения к норме ситуации, которая вызывает обеспокоенность в руководстве ЕС.

Она полагает, что к середине ноября Венгрии удастся продемонстрировать, что страна находится на правильном пути.

ЕК выступила в воскресенье с предложением приостановить выделение Венгрии 7,5 млрд из фондов ЕС.

"ЕК предложила Совету ЕС меры по защите бюджета, которые призваны способствовать сохранению бюджетных средств и учету финансовых интересов ЕС в условиях несоответствия принципам верховенства права в Венгрии", - говорится в коммюнике, распространенном ЕК в воскресенье.

Предложение ЕК предстоит одобрить "квалифицированному большинству" (как минимум 55%) стран ЕС.

Пресса напоминает, что ЕК на протяжении уже почти десяти лет критикует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за свертывание демократических институтов, установление контроля над прессой и нарушение прав нацменьшинств в стране.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЕС, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПОЗИЦИЯ


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