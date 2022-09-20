Генсек ОДКБ посетит Армению

Генсек ОДКБ Станислав Зась прибудет в Армению во вторник, 20 сентября. "Делегация, возглавляемая Станиславом Засем, будет находиться в Армении 20-25 сентября", - сообщает правительство Армении.

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