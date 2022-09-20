Баку выдвинул Парижу пять требований после нападения армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев во вторник озвучил пять требований азербайджанской стороны к Франции после нападения 18 сентября армянских радикалов на дипмиссию страны в Париже.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Мустафаев в своем твиттере отметил эти пять требований: провести тщательное расследование инцидента, дать ему соответствующую правовую оценку, привлечь виновных к ответственности, возместить причиненный ущерб и организовать круглосуточный полицейский пост перед посольством.
Ранее сообщалось, что 18 сентября представители армянской диаспоры Франции атаковали посольство Азербайджана в Париже. На следующий день посол Франции в Баку Закари Гросс был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста.
20 сентября Гросс сообщил о реакции официального Парижа на происшествие. Во французском внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление в связи с нападением на посольство Азербайджана в Париже. Там отметили, что власти Франции «приняли все меры по обеспечению безопасности посольства и его нормальному функционированию». «Они сохраняют бдительность, чтобы подобные инциденты больше не повторялись», - заявили в МИД Франции.
Р.Керимов
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