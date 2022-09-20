Оплачивайте в Google Pay картами Yelo Visa и получайте скидки

Оплачивать через Google Pay картами Yelo Visa не только удобно, но и выгодно. Каждый, кто добавит карту Yelo Visa в Google Wallet, получит у партнеров скидки до 20%. Совершайте бесконтактные платежи и воспользуйтесь специальными предложениями в ресторанах, медицинских центрах, магазинов одежды, электроники и других торговых точках, количество которых насчитывается до сотни. Более подробную информацию можно получить на сайте www.paycity.az.
Стоит отметить, что платежи через Google Pay можно совершать только с помощью устройств с операционной системой Android, поддерживающих технологию NFC. Для этого достаточно скачать приложение Google Wallet и добавить любую карту Yelo Visa согласно инструкции.
Загрузить Google Wallet можно по ссылке: bit.ly/yelogw
Заказать Yelo карту: https://bit.ly/ylpun
Также, помимо скидок, держатели карт Yelo продолжают зарабатывать высокие кэшбэки до 5% по отдельным категориям. И даже если категория не выбрана, они все равно автоматически получают до 1% стандартного кэшбэка за каждый платеж (покупки внутри страны онлайн- и через POS-терминалы).
Есть дополнительные вопросы об онлайн-заказе карты или кредите? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.
Yelo Bank – Яркий банкинг!
Блинкен и Чавушоглу обсудили пути содействия диалогу между Азербайджаном и Арменией
Баку выдвинул Парижу пять требований после нападения армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции
Алиев выделил 1 млн манатов на проектирование и строительства села Шюкюрбейли в Джабраильском районе
Русснефть ожидает добычу нефти в 2022г и 2023г на уровне 6,9 млн т
Желдороги Туркменистана получили первые два локомотива от китайской CRRC Ziyang
Литва в 2023г может направить 1,3 млрд евро на субсидии населению за энерготарифы
Сеть отелей Hilton займется дизайном интерьера космической станции Starlab
Гран-при Азербайджана Формула-1 в 2023 году состоится в конце апреля
Сборная России по футболу не примет участие в жеребьевке отборочного раунда ЧЕ-2024 из-за санкций УЕФА
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
Глава Минюста Венгрии заявила, что стране нужно больше времени на реформы, просит ЕС проявить понимание
Казахстан даже под натиском международного давления не закроется и не сделает выбор в пользу изоляции - Токаев
Канцлер Австрии в данный момент не увидел необходимости в новых санкциях к РФ
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично