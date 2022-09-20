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20.09.2022 17:45

Оплачивайте в Google Pay картами Yelo Visa и получайте скидки

Оплачивать через Google Pay картами Yelo Visa не только удобно, но и выгодно. Каждый, кто добавит карту Yelo Visa в Google Wallet, получит у партнеров скидки до 20%. Совершайте бесконтактные платежи и воспользуйтесь специальными предложениями в ресторанах, медицинских центрах, магазинов одежды, электроники и других торговых точках, количество которых насчитывается до сотни. Более подробную информацию можно получить на сайте www.paycity.az.

Стоит отметить, что платежи через Google Pay можно совершать только с помощью устройств с операционной системой Android, поддерживающих технологию NFC. Для этого достаточно скачать приложение Google Wallet и добавить любую карту Yelo Visa согласно инструкции.

Загрузить Google Wallet можно по ссылке: bit.ly/yelogw

Заказать Yelo карту: https://bit.ly/ylpun

Также, помимо скидок, держатели карт Yelo продолжают зарабатывать высокие кэшбэки до 5% по отдельным категориям. И даже если категория не выбрана, они все равно автоматически получают до 1% стандартного кэшбэка за каждый платеж (покупки внутри страны онлайн- и через POS-терминалы).

Есть дополнительные вопросы об онлайн-заказе карты или кредите? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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