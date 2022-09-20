Желдороги Туркменистана получили первые два локомотива от китайской CRRC Ziyang

Железнодорожный оператор Туркменистана Demiryollary ("Железные дороги") получил первые два из 15 дизельных локомотивов, закупленных у китайской CRRC Ziyang Co. (входит в CRRC Corporation), сообщает Туркменское информационное агентство Orient.

Во вторник на железнодорожный вокзал Ашхабада прибыли первые два локомотива, остальные продолжат поступать небольшими партиями до конца января 2023 года.

Новые дизельные тепловозы будут способствовать увеличению объемов перевозок внутренних и транзитных грузов в Туркменистан, а также повышению скорости их транспортировки, отмечается в сообщении.

Каждый из локомотивов состоит из двух секций, находящихся в фиксированной сцепке. Тепловозы могут развивать скорость до 100 км в час и перевозить большие объемы грузов. Мощность новых локомотивов на 1600 кВт выше, чем у аналогов, которые используются в Туркменистане в настоящее время.

В сообщении также говорится, что в ноябре 2022 года Туркменистан ожидает поставок пяти схожих по характеристикам тепловозов, произведенных на Брянском машиностроительном заводе "Трансмашхолдинга" (ТМХ).

Ранее сообщалось, что в сентябре 2021 года Demiryollary приобрела у ТМХ пассажирский тепловоз ТЭП70БС и магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ.

CRRC Corporation занимается выпуском железнодорожного подвижного состава, является одним из крупнейших его производителей в мире.