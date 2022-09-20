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Спорт 20.09.2022 18:48

Сборная России по футболу не примет участие в жеребьевке отборочного раунда ЧЕ-2024 из-за санкций УЕФА

Сборная России не сможет принять участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдет 9 октября во Франкфурте, из-за санкций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает Российский футбольный союз (РФС).

"Причина - февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления". Это решение было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), который в июле отказал в удовлетворении апелляции", - говорится в заявлении пресс-службы РФС.

"В настоящее время Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты", - отмечается в заявлении.

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Тэги: РОССИЯ, ФУТБОЛ, ЧЕ, СБОРНАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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