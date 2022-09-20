Запасы газа в Латвии немного превышают необходимый на отопительный сезон объем - премьер

Запасы природного газа в Латвии в настоящее время несколько превышают потребности страны в отопительный сезон, заявил глава правительства Кришьянис Кариньш на пресс-конференции во вторник после заседания кабинета министров.
Он подчеркнул, что правительство продолжает решать вопросы достаточности энергоресурсов, в том числе работает над увеличением запасов природного газа.
Кариньш отметил, что кабинет министров во вторник принял решение об оказании поддержки энергоемким промышленным компаниям, что является дополнением к ранее принятым мерам поддержки граждан и предпринимателей.
Он также выразил надежду, что на следующей неделе правительство сможет рассмотреть предложения министерства экономики об установлении потолка цен на энергоносители.
Как сообщает BNS, правительство Латвии во вторник одобрило оказание поддержки в объеме 50 млн евро предприятиям энергоемкой обрабатывающей промышленности с целью смягчения экономических последствий энергокризиса.
Поддержка будет предоставлена в виде гранта. Финансирование в рамках программы поддержки составит в среднем 200 тыс. евро, но не более 2 млн евро.
На получение поддержки смогут претендовать предприятия, для обеспечения деятельности которых для покрытия расходов на энергоресурсы в 2022 году требуется более 3% общих затрат на хоздеятельность, общий объем потребления электроэнергии или природного газа у претендующего на господдержку предприятия в прошлом году должен был составить не менее 500 МВт.ч.
Кроме того, правительство во вторник поддержало выделение 20,4 млн евро на поддержку домохозяйств для компенсации расходов на отопление. Поддержка полагается, если для отопления используются электричество, древесные гранулы, древесные брикеты и дрова. Финансирование также будет выделено на частичную компенсацию административных расходов, понесенных самоуправлениями в связи с регистрацией и рассмотрением заявлений на получение данной поддержки.
Рост стоимости древесных гранул или брикетов компенсируется в размере 50%, если затраты превышают 300 евро за тонну, но не более 100 евро за тонну. При этом, для одного домохозяйства установлен порог поддержки в 10 тонн брикетов или гранул.
Накануне Кариньш заявил, что правительство Латвии на текущей неделе рассмотрит подготовленные предложения по введению для населения предельных цен на централизованное отопление, природный газ и электроэнергию. Он напомнил, что правительство уже приняло пакет поддержки для населения и предприятий на сумму около 650 млн евро, однако рост цен продолжается.
"Диапазон тарифов на теплоснабжение в Латвии очень широк - от 50 евро за МВт.ч до более 300 евро за МВт.ч. Поэтому я поручил министерствам экономики и финансов разработать модель, которая в дополнение к уже принятым пакетам поддержки установит потолок цен на централизованное отопление и природный газ", - сказал глава правительства.
По словам Кариньша, у правительства есть конкретный план, как пережить предстоящий отопительный сезон, в том числе в отношении доступности энергоресурсов, особенно природного газа.
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