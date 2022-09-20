Генсек ООН призывает срочно решать проблемы с экспортом удобрений из РФ для облегчения продовольственного кризиса в мире

Для улучшения кризисной ситуации с продовольствием в мире необходимо в срочном порядке решать проблемы с поставками удобрений, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая во вторник на Генассамблее ООН.
"В этом году в мире достаточно еды, но проблема заключается в ее распределении. Если ситуация с удобрениями на рынке не будет стабилизирована, то следующей проблемой могут стать сами поставки продовольствия", - сказал он.
"Очень важно продолжать устранять все остающиеся препятствия для экспорта российских удобрений и их ингредиентов, в том числе аммиака", - отметил генсек ООН.
Вместе с тем, он указал и на другие глобальные мировые проблемы, в частности на борьбу с изменением климата, которую, по его мнению, следует сделать "приоритетом каждого правительства и каждой международной организации".
Он добавил, что "наш мир зависим от ископаемого топлива" и что объемы выбросов углекислого газа в мире рекордно растут. По его словам, нужны срочные действия в этой сфере, в частности введение налога на сверхприбыль компаний, занимающихся добычей ископаемых видов топлива.
"Я призываю все развитые страны облагать налогом сверхприбыль компаний, добывающих ископаемые виды топлива", - сказал Гутерриш с трибуны Генассамблеи ООН.
Кроме того, он подчеркнул, что мир ведет борьбу и с новыми проблемами и вызовами: все больше людей сталкиваются с бедностью и голодом в мире, число военных конфликтов растет.
"Наш мир в опасности, он парализован", - отметил генсек ООН.
Он добавил, что единственный выход - это глобальное сотрудничество и диалог, поэтому нужно "работать как единое целое, как коалиция всего мира, как объединенные страны".
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