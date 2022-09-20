Казахстан даже под натиском международного давления не закроется и не сделает выбор в пользу изоляции - Токаев

Казахстан, оказавшись на переднем крае угроз, вызванных глобальной фрагментацией, даже под натиском международного давления не сделает выбор в пользу изоляции, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"И даже перед лицом серьезного международного давления, которое создало трудности в нашей стране - как и в других странах, - мы не закроемся и не сделаем выбор в пользу изоляции. Вместо этого мы намерены усилить либеральную, международную, открытую политику, которая привела к столь значительному повышению уровня жизни во всем мире", - написал Токаев в своей статье "Президент Казахстана: Мы полным ходом движемся вперед по пути реформ", опубликованной во вторник в американском издании Politico.

Выдержки из статьи в переводе на русский язык опубликовал информационно-аналитический портал informburo.kz.

"Моя страна стоит на перепутье. Если мы не ответим на важнейшие вопросы, которые стоят перед нами на этом этапе, мы рискуем попасть в "ловушку среднего дохода" и в процессе разочаровать целое поколение оптимистичных, энергичных и амбициозных молодых граждан", - заявил Токаев.

Президент отметил, что необходимо снизить хрупкость глобальной системы путем укрепления сотрудничества, а не наоборот.

"Я говорю это как лидер страны, которая оказалась на переднем крае угроз, вызванных глобальной фрагментацией. Казахстан всегда был мостом между Востоком и Западом, лежащим в самом сердце Шёлкового пути. У нас 7600-километровая граница с Россией, 1800-километровая граница с Китаем и обширные торговые связи с Европой и остальным миром. На протяжении всей нашей истории, и особенно с момента обретения независимости, мы всегда придерживались мнения, что к разногласиям с соседями нужно подходить конструктивно, и они не должны приводить к подрыву связей, сотрудничества или доверия", - написал Токаев.