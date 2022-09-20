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ТЭК 20.09.2022 19:15

Нефть дешевеет в ожидании решения ФРС

Цены на нефть перешли к снижению во вторник, все внимание рынка направлено на сентябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $1,13 (1,23%) - до $90,87 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь, торги которыми истекают сегодня, на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $1,73 (2,02%) - до $84,00 за баррель. Более активно торгующийся ноябрьский контракт подешевел на $1,16 (1,36%) - до $84,20 за баррель.

Нефтетрейдеры, как и участники других рынков, ждут итогов заседания Федрезерва, который, как ожидается, снова повысит ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов. Также рынок видит небольшую вероятность, что ставка будет повышена сразу на 100 б.п., пишет MarketWatch.

Активное ужесточение денежно-кредитной политики в США и других ведущих экономиках мира оказывает негативное влияние на нефть из-за опасений замедления мирового экономического роста и падения спроса на топливо.

Еще одним негативным фактором является падение рентабельности нефтеперерабатывающих предприятий, отметил глава отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Уоррен Паттерсон.

"Также не добавляет оптимизма нефтяному рынку слабость, которая наблюдается в плане рентабельности НПЗ, оказавшейся под давлением", - цитирует эксперта MarketWatch.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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