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Внешняя политика 20.09.2022 19:48

Блинкен и Чавушоглу обсудили пути содействия диалогу между Азербайджаном и Арменией

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Нью-Йорке, во время которой они обсудили ситуацию на Южном Кавказе, поставки украинского зерна и единство НАТО, сообщает во вторник госдеп США.

"Секретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили напряженность на Южном Кавказе, и секретарь отметил, что США продолжают участвовать в содействии диалогу между Азербайджаном и Арменией и помогают достичь долговременного политического урегулирования", - говорится в заявлении, опубликованном госдепом.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, МИНИСТРЫ, ТЕМЫ


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