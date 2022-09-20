Блинкен и Чавушоглу обсудили пути содействия диалогу между Азербайджаном и Арменией

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Нью-Йорке, во время которой они обсудили ситуацию на Южном Кавказе, поставки украинского зерна и единство НАТО, сообщает во вторник госдеп США.

"Секретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили напряженность на Южном Кавказе, и секретарь отметил, что США продолжают участвовать в содействии диалогу между Азербайджаном и Арменией и помогают достичь долговременного политического урегулирования", - говорится в заявлении, опубликованном госдепом.