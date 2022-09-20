Гран-при Азербайджана Формула-1 в 2023 году состоится в конце апреля

Международная автомобильная федерация (FIA) утвердила предварительный календарь Формулы-1 на 2023 год. Согласно календарю, чемпионат стартует 5 марта в Бахрейне и завершится 26 ноября в Абу-Даби. Всего запланировано 24 этапа. Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля. Отметим, что Гран-при Азербайджана в 2022 году состоялось 10-12 июня. Б.Рустамбеков

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