Гран-при Азербайджана Формула-1 в 2023 году состоится в конце апреля

Международная автомобильная федерация (FIA) утвердила предварительный календарь Формулы-1 на 2023 год.
Согласно календарю, чемпионат стартует 5 марта в Бахрейне и завершится 26 ноября в Абу-Даби. Всего запланировано 24 этапа.
Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля.
Отметим, что Гран-при Азербайджана в 2022 году состоялось 10-12 июня.
Б.Рустамбеков
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