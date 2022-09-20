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Дальнее зарубежье 20.09.2022 23:18

Байден выдвинет Линн Трейси на пост посла США в России

Президент США Джо Байден официально сообщил, что выдвинет кандидатуру Линн Трейси на пост посла США в России, говорится в заявлении, распространенном во вторник Белым домом.

"Сегодня президент Джо Байден объявил о намерении выдвинуть (...) Линн Трейси на должность посла в Российской Федерации", - говорится в нем.

Трейси - специалист по России и странам бывшего СССР, карьерный дипломат, до назначения послом в Армении в 2019 году занимала должность старшего советника по делам России в госдепартаменте. Трейси владеет русским языком, и, в случае утверждения ее кандидатуры американским сенатом, станет первой женщиной-послом США в РФ.

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Тэги: США, РОССИЯ, ПОСОЛ, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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