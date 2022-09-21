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Внешняя политика 21.09.2022 11:46

Украинский кризис должен быть решен дипломатическим путем в рамках международного права – Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил озабоченность ситуацией в Украине, подчеркнул важность урегулирования кризиса дипломатическим путем.

Такое заявление Байрамов сделал в Нью-Йорке на 39-ом заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).

«Байрамов на заседании выразил озабоченность ситуацией в Украине, подчеркнул важность решения вопроса дипломатическим путем на основе международного права, в частности, в рамках международно-признанных границ государств, в соответствии с принципами территориальной целостности и суверенитета», - сообщает МИД Азербайджана.

Министр подчеркнул, что Азербайджан является одной из первых стран, предоставивших Украине гуманитарную помощь с момента начала боевых действий на ее территории. Глава МИД отметил, что до сих пор Азербайджаном была предоставлена Украине гумпомощь на 15 млн евро.

Байрамов также поздравил Украину с тем, что Киев принимает председательство в ГУАМ в 2023 году.

В рамках заседания главы МИД Азербайджана, Украины, Грузии и Молдовы подписали «Протокол о правилах определения страны происхождения товаров в рамках соглашения о создании зоны свободной торговли» и «Конвенцию Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ о взаимной помощи в области консульских вопросов».

Байрамов на заседании также проинформировал своих коллег о работе властей Азербайджана по восстановлению и реконструкции на Южном Кавказе, возвращению внутренне перемещенных лиц на освобожденные территории, некоторых проектах по реинтеграции этнических армян, проживающих в регионе, а также минной опасности в регионе.

Министр добавил, что в рамках трехсторонних заявлений и договоренностей, достигнутых между лидерами Азербайджана и Армении, ведется работа по открытию коммуникационных и транспортных линий. «Байрамов отметил, что Баку выдвинул предложение о заключении мирном соглашении, однако Армения препятствует этому процессу, стараясь его затянуть, и серьезно нарушала свои обязательства в рамках трехсторонних заявлений, а в последние месяцы допустила широкомасштабные военные провокации, в результате которых есть потери с азербайджанской стороны. Он подчеркнул, что, несмотря на деструктивную деятельность армянской стороны, Баку полон решимости» продвигать мирную повестку дня», - подчеркивается в информации внешнеполитического ведомства.

В заседании СМИД ГУАМ также приняли участие главы МИД Грузии Илья Дарчиашвили, Молдовы Нику Попеску и Украины Дмитрий Кулеба.

Р.Керимов

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Тэги: ГУАМ, ВСТРЕЧА, МИД


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