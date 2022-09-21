Schneider Electric купит британского разработчика ПО Aveva за 9,5 млрд фунтов

Акционеры британского разработчика программного обеспечения Aveva Group Plc одобрили продажу компании французской Schneider Electric SE за 9,482 млрд фунтов стерлингов ($10,8 млрд).
Согласно условиям сделки, владельцы Aveva получат по 31 фунту за каждую принадлежащую им акцию компании, сообщается в пресс-релизе Schneider Electric. Это на 41% превышает котировки на закрытие торгов 23 августа - за день до того, как стало известно о намерениях Schneider Electric купить британскую компанию.
Также акционерам Aveva будут выплачены промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 0,13 фунта на акцию.
Общая стоимость британской компании в рамках сделки оценивается в 10,154 млрд фунтов.
В настоящее время Schneider Electric владеет 178,6 млн акций Aveva, или 59,14% акционерного капитала, через дочернюю компанию Samos Acquisition.
Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2023 года.
Котировки акций Schneider Electric снизились на 0,9% в ходе торгов в среду, в то время как Aveva - выросли на 2,1% (до 31,13 фунта).
Schneider Electric является производителем распределительной и защитной аппаратуры, устройств автоматики для электроэнергетики. Aveva выпускает программные продукты для различных отраслей, в том числе для нефтегазового сектора, химической и пищевой промышленности, а также электроэнергетики.
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