АБР и Узбекистан договорились о реализации 27 проектов на $2,8 млрд до 2025г

Узбекистан и Азиатский банк развития (АБР) в рамках расширения сотрудничества договорились о реализации в период 2022-2024 годов 27 проектов на общую сумму $2,8 млрд, сообщила пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.
Заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев и вице-президент АБР по администрированию и корпоративному управлению Брюс Госпер в формате видеоконференцсвязи обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия Узбекистана и АБР.
Текущий портфель АБР состоит из 24 проектов в сфере инфраструктурного строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, сельского хозяйства на сумму $3,7 млрд. При этом, отмечает МИВТ, существуют широкие возможности для расширения привлечения инвестиций в различные отрасли экономики.
"В рамках бизнес-плана страновых операций АБР на 2022-2024 годы достигнута договорённость о совместной реализации 27 проектов на сумму $2,8 млрд", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в частности, завершены переговоры по 2 проектам, направленным на развитие сектора ипотечного рынка и поддержку бюджета на общую сумму $650 млн. "Достигнута договорённость принять меры по подписанию соглашений по данным проектам до конца текущего года", - отмечается в сообщении.
Согласно опубликованному в среду очередному обзору АБР Asian Development Outlook, прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2022 году сохранен на уровне 4%. При этом АБР повысил прогноз роста экономики страны в 2023 году с 4,5% до 5% из-за ожидаемого увеличения объема денежных переводов в страну.
Как сообщалось, в 2021 году ВВП Узбекистана вырос на 7% после роста на 1,6% по итогам 2020 года.
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