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Регион 21.09.2022 12:37

Генсек ОДКБ обсудил с секретарем Совбеза Армении обстановку на Южном Кавказе

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном обстановку на Южном Кавказе и возможные дальнейшие шаги организации, сообщили в пресс-службе ОДКБ в среду.

"Состоялось обсуждение обстановки в регионе и возможные дальнейшие меры ОДКБ в сложившейся ситуации", - сообщили в пресс-службе.

Накануне в ОДКБ сообщили, что миссия организации во главе с генеральным секретарем прибыла в Армению.

"На миссию возлагаются задачи по оценке сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств-членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности в отдельных районах на границе Армении с Азербайджаном", - говорилось в сообщении.

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