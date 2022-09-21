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ТЭК 21.09.2022 13:27

Минэкономразвития прогнозирует снижение цен на нефть Urals c $70/баррель в 2023г до $65 в 2025г

Минэкономразвития прогнозирует снижение цены на нефть марки Urals с $70 за баррель в 2023 году до $65 в 2025 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в среду в Совете Федерации в рамках "правительственного часа".

Министр в ходе выступления озвучил новый макропрогноз министерства на 2022-2025 годы, который планируется рассмотреть на заседании правительства в четверг.

"С учетом замедления глобального роста мировой экономики заложено умеренное снижение цен на нефть - с $70 за баррель в 2023 году до $65 за баррель в 2025 году", - сказал он.

В презентации Минэкономразвития отмечается, что в 2022г министерство закладывает в прогноз среднегодовую цену Urals в $80/бар, в 2024 году - $67,5/бар.

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