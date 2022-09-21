Посол Азербайджана заявил о планах армянских радикалов напасть на азербайджанское посольство в Брюсселе

Посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыгов предупредил о планах представителей радикальной армянской диаспоры в Европе совершить в среду нападение на азербайджанское посольство в Брюсселе.

«Срочно: сегодня радикалы армянской диаспоры в Брюсселе готовятся к нападению на посольство Азербайджана после митинга перед Европейским парламентом», - написал Садыгов в твиттере.

Он добавил, что нападения армянских радикалов на диппредставительства Азербайджана в Европе «направлены на срыв мирного процесса, инициируемого ЕС для установления мира и стабильности на Кавказе».

Ранее армянские радикалы 18 сентября напали на посольство Азербайджана во Франции, нанесли дипмиссии серьезный ущерб.

Кроме этого, армянские радикалы пытались напасть на посольство Азербайджана в Ливане.

Р.Керимов