Посол Азербайджана заявил о планах армянских радикалов напасть на азербайджанское посольство в Брюсселе

Посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыгов предупредил о планах представителей радикальной армянской диаспоры в Европе совершить в среду нападение на азербайджанское посольство в Брюсселе.
«Срочно: сегодня радикалы армянской диаспоры в Брюсселе готовятся к нападению на посольство Азербайджана после митинга перед Европейским парламентом», - написал Садыгов в твиттере.
Он добавил, что нападения армянских радикалов на диппредставительства Азербайджана в Европе «направлены на срыв мирного процесса, инициируемого ЕС для установления мира и стабильности на Кавказе».
Ранее армянские радикалы 18 сентября напали на посольство Азербайджана во Франции, нанесли дипмиссии серьезный ущерб.
Кроме этого, армянские радикалы пытались напасть на посольство Азербайджана в Ливане.
Р.Керимов
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