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21.09.2022 13:16

Председатель Наблюдательного Совета Банка Республика Шакир Рагимов встретился с вице-президентом Азиатского Банка Развития, Шиксин Ченом.

На прошлой неделе один из самых престижных банков мира, Азиатский Банк Развития (АБР), посетил Азербайджан с большой делегацией. В рамках визита вице-президент АБР Шиксин Чен провел встречу с представителями частного сектора, а также с представителями банковского сектора, с которыми банк сотрудничает в нашей стране.

На встрече также приняла участие делегация Банка Республика, во главе с председателем Наблюдательного совета Банка Республика Шакиром Рагимовым. Стороны обсудили направления развития сотрудничества в различных сферах, техническую помощь банка в сфере государственно-частного партнерства и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Вице-президент АБР Шиксин Чен выразил заинтересованность банка в расширении отношений с нашей страной и подчеркнул, что реализация совместных инициатив и проектов будет способствовать поддержке стремительного развития в Азербайджане.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же или позвонив Call Center Банка по номеру 144.

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