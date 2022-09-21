США заключили контракт на покупку для Украины дронов-камикадзе Switchblade 600

США заключили контракт на покупку для Украины тактических ударных беспилотных авиационных комплексов Switchblade 600, разработанных американской компанией AeroVironment, известных как дроны-камикадзе, сообщило Министерство обороны США. "Оборудование - Switchblade 600, сумма - $2,2 млн, подрядчик - AeroVironment, дата заключения контракта - 15 сентября", - указывается в документе, опубликованном Министерством обороны США .

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».