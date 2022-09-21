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Это интересно 21.09.2022 13:28

Власти Казахстана с 2024г намерены ввести в стране налог на роскошь

Налог на роскошь в Казахстане планируется ввести с 2024 года, прогнозирует министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

"С 1 января 2024 года будет (новый - ИФ) Налоговый кодекс, там и отразим. Есть поручение, что надо разработать. Мы должны его (проект закона о налоге на роскошь - ИФ) отработать до сентября 2023 года, потом внести в мажилис (нижнюю палату парламента - ИФ). Надеемся, в течение 2023 года будет закон принят и с начала 2024 года вступит в силу", - сказал Жамаубаев журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос о сроках введения налога на роскошь в Казахстане.

В послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в рамках налоговой реформы в республике необходимо рассмотреть возможность введения налога на роскошь, который не затронет средний класс. "Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств", - уточнял президент.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОСКОШЬ, НАЛОГ, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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