Власти Казахстана с 2024г намерены ввести в стране налог на роскошь

Налог на роскошь в Казахстане планируется ввести с 2024 года, прогнозирует министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.
"С 1 января 2024 года будет (новый - ИФ) Налоговый кодекс, там и отразим. Есть поручение, что надо разработать. Мы должны его (проект закона о налоге на роскошь - ИФ) отработать до сентября 2023 года, потом внести в мажилис (нижнюю палату парламента - ИФ). Надеемся, в течение 2023 года будет закон принят и с начала 2024 года вступит в силу", - сказал Жамаубаев журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос о сроках введения налога на роскошь в Казахстане.
В послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в рамках налоговой реформы в республике необходимо рассмотреть возможность введения налога на роскошь, который не затронет средний класс. "Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств", - уточнял президент.
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