Агентство инноваций и цифрового развития объявляет конкурс IDDA AWARDS

Состоится церемония награждения в 9-ти номинациях, где будут отмечены активные игроки, вносящие вклад в развитие инновационной экосистемы Азербайджана.

Сообщаем, что Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта объявляет конкурс IDDA Awards с целью поощрения потенциальных игроков, вносящих важный вклад в развитие национальной инновационной экосистемы.

Основная цель конкурса —выявление наиболее перспективных инноваторов экосистемы, представление их широкой публике и повышение интереса к сфере инноваций.

Процесс регистрации на конкурс IDDA Awards начнется с 21 сентября 2022 года. Физические лица или предприятия, желающие ознакомиться с условиями конкурса и выдвинуть свои кандидатуры в соответствующих номинациях, могут зарегистрироваться на сайте awards.idda.az.

Руководитель отдела построения инновационной экосистемы Агентства — Лейла Гаджиева, заявила следующее:

"Впервые в истории страны в выявлении активных игроков инновационной экосистемы будет использовано как публичное голосование, так и решение жюри. Я уверена, что благодаря конкурсу IDDA Awards, который в будущем будет носить систематический характер, мы сможем выявить сотни локомотивов, способствующих развитию экосистемы, и обеспечить конструктивное взаимодействие между ними».

Отметим, что награждение IDDA Awards будет проводиться в следующих 9 номинациях:

«Стартап года»

«Предприниматель года в сфере ИКТ»

«Открытие года»

«Локомотив экосистемы»

«Экосистемный игрок года»

«Цифровизация года»

«Технологические СМИ года»

«Инвестор года»

«Сила навыков года»

Церемония награждения состоится 2 декабря 2022 года в рамках Innovation Summit, организованного ООО «Паша Холдинг», являющегося официальным партнером Агентства инноваций и цифрового развития.