Израиль провел успешное испытание новой противокорабельной ракеты Gabriel V

Израильские ВМС на фоне разногласий Израиля и ливанского движения "Хезболла" по морской границе осуществили успешное испытание новой противокорабельной ракеты Gabriel V, сообщает в среду Times of Israel.
Минобороны Израиля сообщило, что испытания прошли в августе. Ракету запустили с корабля INS Oz - корвета типа Sa`ar 6, после чего она поразила и уничтожила корабль-мишень. В ведомстве отметили, что ракета способна пролететь сотни километров в различных погодных условиях.
Times of Israel напоминает, что ракету испытали в то время, как Израиль и Ливан, у которых нет дипотношений, при посредничестве США ведут непрямые переговоры о правах на прибрежные запасы газа в Средиземном море и о демаркации морской границы между двумя странами. При этом между Израилем и "Хезболлой" наблюдается рост напряженности по поводу морской границы.
В частности, Ливан претендует на часть контролируемого газового месторождения "Кариш". В июле "Хезболла" запустила четыре невооруженных беспилотника к месторождению, израильские военные перехватили их.
В субботу лидер "Хезболлы" Хасан Насралла предостерег Израиль от добычи газа с этого месторождения. В понедельник израильский премьер Яир Лапид заявил, что страна будут добывать газ из этого месторождения вне зависимости от того, заключит ли договор о морской границе с Ливаном.
Баку и Ереван в настоящее время не ведут переговоры по делимитации границы - Алиев
Алиев поднял флаг Азербайджана в Лачине
Грузооборот портов Эстонии в августе снизился на 23%
Азербайджан в июле начал экспорт бензина в ОАЭ
Банки в Азербайджане в III квартале продолжат смягчение кредитной политики - ЦБ
Власти Казахстана с 2024г намерены ввести в стране налог на роскошь
В Азербайджане в рамках механизма возврата по НДС населению вернули свыше 305 млн манатов, за 8 мес. 2022г – почти 134 млн манатов
Число случаев COVID-19 в мире приближается к 613 млн - университет Хопкинса
Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией
ГААД получит 9,5 млн манатов на завершение капремонта автодороги на западе Азербайджана
Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
myCard Micro – карта для предпринимателей от AccessBank
Председатель Наблюдательного Совета Банка Республика Шакир Рагимов встретился с вице-президентом Азиатского Банка Развития, Шиксин Ченом.
Kapital Bank расширяет возможности услуги дистанционного подписания документов
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично