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Израиль провел успешное испытание новой противокорабельной ракеты Gabriel V

Израильские ВМС на фоне разногласий Израиля и ливанского движения "Хезболла" по морской границе осуществили успешное испытание новой противокорабельной ракеты Gabriel V, сообщает в среду Times of Israel.

Минобороны Израиля сообщило, что испытания прошли в августе. Ракету запустили с корабля INS Oz - корвета типа Sa`ar 6, после чего она поразила и уничтожила корабль-мишень. В ведомстве отметили, что ракета способна пролететь сотни километров в различных погодных условиях.

Times of Israel напоминает, что ракету испытали в то время, как Израиль и Ливан, у которых нет дипотношений, при посредничестве США ведут непрямые переговоры о правах на прибрежные запасы газа в Средиземном море и о демаркации морской границы между двумя странами. При этом между Израилем и "Хезболлой" наблюдается рост напряженности по поводу морской границы.

В частности, Ливан претендует на часть контролируемого газового месторождения "Кариш". В июле "Хезболла" запустила четыре невооруженных беспилотника к месторождению, израильские военные перехватили их.

В субботу лидер "Хезболлы" Хасан Насралла предостерег Израиль от добычи газа с этого месторождения. В понедельник израильский премьер Яир Лапид заявил, что страна будут добывать газ из этого месторождения вне зависимости от того, заключит ли договор о морской границе с Ливаном.

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