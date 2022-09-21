Цены на нефть активно растут после объявления частичной мобилизации в РФ

Цены на нефть активно растут в ходе торгов в среду днем после того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:33 в среду составляет $92,46 за баррель, что на $1,84 (2,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $85,7 за баррель, что на $1,76 (2,1%) выше итогового значения предыдущей сессии.