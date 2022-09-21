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21.09.2022 15:49

Азерсу направит около 24 млн манатов на улучшение водоснабжения в селах на границе с Арменией

ОАО «Азерсу» привлекло ООО «T.T.Sh. Inshaat» к работам по улучшению водоснабжения питьевой водой ряда приграничных сел Товузского, Агстафинского и Газахского районов (на границе с Арменией).

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным сайтаwww.tender.gov.az, с компанией подписан соответствующий контракт, сумма которого составляет 23 млн 740 789,84 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЗЕРСУ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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