myCard Micro – карта для предпринимателей от AccessBank

Бизнес-кредитная карта AccessBank, специально разработанная для предпринимателей – myCard Mikro, позволяет клиенту получить кредитный лимит без переоформления документов (подписание кредитного договора, договора поручительства). Воспользоваться услугами myCard Micro могут те, кто занимался предпринимательской деятельностью в течение последних 12 месяцев.
myCard Micro предоставляется клиентам бесплатно. Срок действия карты составляет 60 месяцев. Максимальная предлагаемая сумма составляет 15 000 манатов, а максимальный льготный период — 50 дней.
Подробности доступны по ссылке: https://bit.ly/3TtwSB6
AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие иностранные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).
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