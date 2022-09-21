myCard Micro – карта для предпринимателей от AccessBank

Бизнес-кредитная карта AccessBank, специально разработанная для предпринимателей – myCard Mikro, позволяет клиенту получить кредитный лимит без переоформления документов (подписание кредитного договора, договора поручительства). Воспользоваться услугами myCard Micro могут те, кто занимался предпринимательской деятельностью в течение последних 12 месяцев.

myCard Micro предоставляется клиентам бесплатно. Срок действия карты составляет 60 месяцев. Максимальная предлагаемая сумма составляет 15 000 манатов, а максимальный льготный период — 50 дней.

Подробности доступны по ссылке: https://bit.ly/3TtwSB6

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие иностранные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).