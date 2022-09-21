В ЕС обсуждают новые санкции против РФ, но подробности на этой стадии оглашаться не будут

Референдумы, предстоящие в Донбассе и на находящихся под контролем России частях Херсонской и Запорожской областей, будут иметь последствия со стороны Европейского союза, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"На этой неделе центр действий находится в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. Государства-члены Европейского союза уже провели там координационное совещание. В том числе обсуждается европейский ответ на все аспекты (...), включая референдумы. Все эти аспекты являются предметом дискуссии государств-членов", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

"Но, как и всегда, я не буду делиться подробностями этих дискуссий между государствами-членами. Эти обсуждения конфиденциальные", - объяснил Стано.

В ответ на дополнительный вопрос, как обстоит дело с переходом голосования стран ЕС по санкциям от единогласия к квалифицированному большинству, представитель Борреля сообщил, что страны ЕС обсуждают введение такого порядка голосования по вопросам международной политики и безопасности.

"Важный момент, который надо принимать во внимание: когда мы говорим о возможном изменении правила единогласия, для этого нужно единогласие государств-членов. Нужно, чтобы сами государства-члены были готовы обсудить и принять эти изменения. Среди государств-членов все чаще поднимаются голоса за изменение принципа единогласия по вопросам международной политики, потому что это позволило бы реагировать быстрее и более существенным образом. Дискуссии идут, последнее слово - за государствами-членами. Это им надлежит решать, что они намерены делать", - подытожил Стано.